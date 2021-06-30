Вместе мы можем обеспечить пациентов современным лечением

Современная медицина невозможна без инновационных препаратов на основе клеточных и молекулярных технологий, которые сделали возможным лечение многих ранее неизлечимых тяжелых заболеваний. Один из мировых лидеров по разработке и производству подобных лекарств - компания Аmgen. О том, как ведется поиск таких перспективных лекарств и как можно повысить их доступность, "РГ" рассказал генеральный директор компании "Амджен Россия и СНГ" Угур Гюнайдын.

Господин Гюнайдын, каковы перспективы разработки инновационных препаратов на основе клеточных и молекулярных технологий?

Угур Гюнайдын: Это многообещающее направление. Появление и развитие новейших биотехнологий свидетельствует о том, что XXI век - это век биологии, в отличие от ХХ века, в котором лидировали научные исследования в области физики и механики. Биотехнологические препараты позволяют лечить онкологические, сердечно-сосудистые и другие серьезные заболевания. Новые технологии позволяют расшифровать генетический профиль человека, и использовать индивидуальный подход к лечению, что позволяет более эффективно справляться с болезнью. Благодаря таким разработкам наша компания продолжает сохранять свои лидирующие позиции на мировом рынке. 22 тысячи наших сотрудников работают в большинстве стран мира и разрабатывают терапевтические решения для пациентов. И мы делаем все, чтобы они были доступны пациентам в кратчайшие сроки.

На каких разделах медицины сосредоточены биотехнологические разработки "Амджен"?

Угур Гюнайдын: Они нацелены на поиск эффективного лечения таких болезней, как онкологические, гематологические, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения костной ткани. Стратегия компании заключается в поиске терапии неизлечимых заболеваний, для которых не существует лечения или тех, возможности терапии которых ограничены. Надеемся, что в предстоящие три года в России будут зарегистрированы три новых препарата. И один из них - препарат для лечения рака легких, при котором у пациентов выявляется определенная генетическая мутация. Прежде не удавалось создать препарат, который воздействует на измененный вследствие мутации белок, и данный вид рака был устойчив к любому виду терапии. Мы будем делать все, что в наших силах, для ускорения доступности этого препарата для российских пациентов.

С какими научными медицинскими центрами в России вы ведете совместные проекты?

Угур Гюнайдын: Россия входит в первую тройку стран, в которых "Амджен" проводит клинические исследования в разных терапевтических областях. Мы работаем со многими научными медицинскими организациями по профилю онкология, кардиология и др., с врачами из 300 клиник, в которых проводятся клинические исследования.

На ПМЭФ-21 мы объявили о том, что будем сотрудничать с Научным медицинским исследовательским центром имени Алмазова (Санкт-Петербург). Один из наших глобальных приоритетов - образование, оказание поддержки научным сотрудникам, исследователям, экспертам на рынке. Мы хотим сделать все необходимое, чтобы появлялись новые квалифицированные кадры. Поэтому мы рады стать партнером центра имени Алмазова, который обладает необходимыми компетенциями, экспертизой в области исследований, готовит много медицинских кадров. Уверен, что вместе мы сможем сделать все необходимое, чтобы студенты стали высококвалифицированными специалистами будущего, могли предлагать новые прорывные решения.

В национальном проекте "Здравоохранение" Россия ставит масштабные задачи по повышению средней продолжительности жизни, сокращению смертности. Видит ли компания свое участие в их решении?

Угур Гюнайдын: Несомненно! Российские власти делают многое, чтобы пациенты получили доступ к необходимому лечению. Конечно, участвуем и будем продолжать участвовать в решении проблем онкологии, онкогематологии, кардиологии, ревматологии - а это все приоритеты, выделенные в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Сейчас 12 из 13 наших лекарств уже включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖВНЛП). Мы прикладываем значительные усилия, чтобы привнести новые международные разработки компании на российский рынок.

Наша компания видит себя партнером системы здравоохранения и прикладывает усилия к достижению целей нацпроекта. Так, в 2020 году мы запустили масштабный информационно-просветительский проект "Не пропусти удар", помогающий людям трудоспособного возраста, перенесшим инфаркт миокарда, защитить себя от повторной сердечно-сосудистой катастрофы. Мы реализовали проект в партнерстве с ведущими российскими кардиологами. В центре инициативы - сайт udaru.net. Он содержит не только полезную информацию о вторичной профилактике, но и уникальный экспресс-опросник, разработанный нашими партнерами.

Вы упомянули важность ускорения доступа к инновационной лекарственной терапии. Что для этого нужно сделать в первую очередь?

Угур Гюнайдын: Проблемы с доступностью новейших препаратов существуют не только в России, с ними сталкиваются все страны. Технологии развиваются очень быстро, поэтому сегодня страны пытаются предложить гибкие системы закупок, чтобы обеспечить быстрый выход на рынки необходимых препаратов и технологий. Получив их, пациенты смогут жить дольше, у них будет более высокое качество жизни. Это именно та цель, которой мы хотим достичь. Но мы, конечно, понимаем, что это большая нагрузка на государственный бюджет и налогоплательщиков. Тут может помочь инновационная модель ценообразования, основанного на результатах лечения и на объемах закупок. Мы реализуем эту модель в 40 странах. Она выгодна и для налогоплательщиков, и для пациентов, получающих необходимую помощь в кратчайшие сроки.

Я очень рад, что в России сделаны большие шаги в этом направлении. И уверен, что если мы будем работать вместе со всеми заинтересованными сторонами, то сможем обеспечить современным лечением всех пациентов, которые в нем нуждаются. И чем быстрее сможем это сделать, тем лучше будет и для пациентов, и для общества в целом.