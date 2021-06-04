Песков предостерег от попыток диктата по отношению к России

Отношения России и США нужно строить по принципу взаимного уважения и учета интересов друг друга. Попытки диктата и менторства могут сорвать динамику к установлению диалога. Об этом заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".

"Начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, - это очень положительный шаг", - констатировал Песков. Владимир Путин - сторонник вывода отношений двух стран из сложного состояния.

"Но единственное, что делает это возможным, - это приоритет взаимного уважения и учета интересов друг друга", - заметил пресс-секретарь президента. Без этого никакие отношения построить не удастся, уверен он.

"Попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога", - добавил Песков.

Напомним, что Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня.