Песков призвал не завышать ожидания от саммита Путина и Байдена

Предстоящий саммит президентов России и США 16 июня в Женеве - очень важный, но не стоит от него ожидать подвижек в достижении понимания. Об этом заявил в эфире Первого канала на полях Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Саммит очень и очень важный. Но "впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно", - сказал Песков. "Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится", - пояснил он.

"Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", - считает пресс-секретарь президента. Лидеры смогут обсудить все вопросы и разногласия, которые стоят на повестке. "Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны", - отметил Песков.