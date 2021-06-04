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04.06.2021 10:28
Рубрика: Власть

Песков призвал не завышать ожидания от саммита Путина и Байдена

Текст: Кира Латухина
Предстоящий саммит президентов России и США 16 июня в Женеве - очень важный, но не стоит от него ожидать подвижек в достижении понимания. Об этом заявил в эфире Первого канала на полях Петербургского международного экономического форума пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Песков рассказал о проработке доступа журналистов на саммит Путина и Байдена

Саммит очень и очень важный. Но "впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно", - сказал Песков. "Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится", - пояснил он.

"Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", - считает пресс-секретарь президента. Лидеры смогут обсудить все вопросы и разногласия, которые стоят на повестке. "Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны", - отметил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США

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