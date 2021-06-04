Польша прокомментировала решение Дании по Baltic Pipe

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач прокомментировал решение датских властей о блокировке строительства газопровода Baltic Pipe. По словам чиновника, завершение проекта представляет интерес для всей Центральной Европы.

В четверг апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода. Причиной стала недостаточная проработка вопроса о защите дикой природы при прокладке трубопровода.

"Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы", - заявил Пшидач в эфире Польского радио (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, попытки заблокировать Baltic Pipe "опасны для Польши, Украины и соседних стран".

Замглавы МИД добавил, что Варшава рассчитывает на "благосклонность датского правительства".

Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году. Варшава продвигала его в качестве альтернативы "Северному потоку-2".

При этом пропускная способность Baltic Pipe официально не разглашается: оговаривалась лишь цифра в районе пяти миллиардов кубометров газа в год. Эта цифра более чем в десять раз меньше, чем у "Северного потока-2" (55 миллиардов кубометров в год).