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03.06.2021 22:58
Рубрика: Экономика

Не прошли проверку

Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Столичный выпуск № 122(8473)
Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщает оператор транспортной системы королевства Energinet.

Причиной стала недостаточная проработка агентством по охране окружающей среды вопроса о защите дикой природы при прокладке трубопровода.

Фото: РИА Новости
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"Baltic Pipe - крупный инфраструктурный проект, охватывающий всю Данию. Невозможно не повлиять на районы, в которых мы работаем, но мы полностью привержены минимизации воздействия как на людей, так и на природу", - заявил замдиректора и руководитель отдела строительных проектов по проектам Energinet Мариан Кааг.

Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году. Варшава продвигала его в качестве альтернативы "Северному потоку-2".

При этом пропускная способность Baltic Pipe официально не разглашается: оговаривалась лишь цифра в районе пяти миллиардов кубометров газа в год. Эта цифра более чем в десять раз меньше, чем у "Северного потока-2" (55 миллиардов кубометров в год).

У экспертов есть много вопросов с ресурсной базой Baltic Pipe. Добыча газа в Европе падает, и заполнять газопровод придется, отнимая газ у других покупателей. К тому же даже если газопровод выйдет на максимальную мощность, то Польше необходимо 18-20 млрд кубометров газа в год, что значительно превышает возможности Baltic Pipe. Пока даже сторонники проекта говорят, что заполнить газопровод к 2023 году получится только наполовину.

Немецкие экологи не остановили достройку "Северного потока-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

В четверг вице-премьер Александр Новак заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что строительство "Северного потока-2" должно завершиться до конца года. Всего осталось уложить около ста километров труб.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Дания

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