Новак: Осталось проложить около 100 километров труб "Северного потока-2"

Россия надеется, что строительство "Северного потока-2" будет завершено до конца 2021 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак​​​.

"Работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию ", - сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ, его слова цитирует РИА Новости.

По его словам, точные сроки окончания работ зависят от разных условий, в том числе технических и погодных.

Новак добавил, что сейчас осталось уложить около 100 километров труб по двум ниткам "Северного потока-2".

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов отмечал, что строительство находится на завершающем этапе, проект будет реализован в 2021 году.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило работы по строительству газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Протяженность немецкого участка газопровода составляет два километра.