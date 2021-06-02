Оператор уверен в завершении строительства "Северного потока-2"

"Сегодня можно говорить о хорошем состоянии дел. Мы хорошо поработали. Этот газопровод будет готов", - заявил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, ситуация вокруг "Северного потока-2" выглядит более позитивной, чем год назад. Однако заинтересованные стороны, в том числе Германия, должны искать возможности для диалога.
"Мы рассчитываем на достижение компромисса по проекту. Этот шаг является очень важным для нас, но это тоже посыл в адрес Берлина", - указал коммерческий директор Nord Stream 2 AG.
Малый бизнес сможет закупать облачные решения по цене ниже рыночной
Крупные госкомпании согласуют до 1 сентября стратегии своей цифровой трансформации с использованием отечественного ПО, рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. Также ведомство готовит меры поддержки малому бизнесу
На ПМЭФ подписано соглашение о поставках российского СПГ в Китай
Соглашение о поставках сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ-2" в Китай подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Планируется поставлять до 1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет
На ПМЭФ могут подписать более 320 договоров
Участники Петербургского международного экономического форума могут заключить более 320 соглашений. Об этом рассказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности"
Илья Чижевский: Необходимо понять инвестиционные аппетиты бизнеса
Илья Чижевский: Необходимо понять инвестиционные аппетиты бизнеса
В Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум
Сегодня в Санкт-Петербурге, после вынужденного перерыва в 2020 году, стартует международный экономический форум. В нем примут участие до пяти тысяч человек. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности"
Во что превратится мировая экономика в 2020-х годах
Те, кто угадал в 2010-2011 годах, что криптовалюты - это восходящий тренд, заработали намного больше тех, кто вошел в эту тему в 2016-2017 годах. Во что превратится мировая экономика в 2020-х годах, рассказывает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков