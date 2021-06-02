2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
Оператор уверен в завершении строительства "Северного потока-2" 14:41
Разработчик "КовиВак": Говорить об уровне эффективности вакцины пока рано 13:41
В Минздраве рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в России 13:20
"Почта России" и "Яндекс" запустят доставку из почтовых отделений за час 11:25
Программа по поддержке вузов "Приоритет-2030" стартует 14 июня 11:19
Объем производства вакцины "КовиВак" могут увеличить в шесть раз 11:00
Скорость принятия решений в здравоохранении выросла в разы 01.06.2021
На ПМЭФ расскажут о направлениях будущего развития энергетики 01.06.2021
На ПМЭФ обсудят, может ли российская еда завоевать зарубежные рынки 01.06.2021
Песков назвал темы выступления Путина на ПМЭФ 01.06.2021
ФАС подпишет с мобильными операторами соглашение против спам-звонков 31.05.2021
В ПМЭФ примут участие около двух тысяч зарубежных гостей 31.05.2021
Экономика
02.06.2021 14:41
Текст: Александр Саможнев

Оператор уверен в завершении строительства "Северного потока-2"

Компания - оператор проекта газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG позитивно оценивает ход работ и уверена, что строительство будет завершено в установленные сроки.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

"Сегодня можно говорить о хорошем состоянии дел. Мы хорошо поработали. Этот газопровод будет готов", - заявил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"

По его словам, ситуация вокруг "Северного потока-2" выглядит более позитивной, чем год назад. Однако заинтересованные стороны, в том числе Германия, должны искать возможности для диалога.

"Мы рассчитываем на достижение компромисса по проекту. Этот шаг является очень важным для нас, но это тоже посыл в адрес Берлина", - указал коммерческий директор Nord Stream 2 AG.

Мы ВКонтакте