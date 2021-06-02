Оператор уверен в завершении строительства "Северного потока-2"

Компания - оператор проекта газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG позитивно оценивает ход работ и уверена, что строительство будет завершено в установленные сроки.

"Сегодня можно говорить о хорошем состоянии дел. Мы хорошо поработали. Этот газопровод будет готов", - заявил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, ситуация вокруг "Северного потока-2" выглядит более позитивной, чем год назад. Однако заинтересованные стороны, в том числе Германия, должны искать возможности для диалога.

"Мы рассчитываем на достижение компромисса по проекту. Этот шаг является очень важным для нас, но это тоже посыл в адрес Берлина", - указал коммерческий директор Nord Stream 2 AG.