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04.06.2021 20:26

ПСБ ожидает кратный рост оборотов в СБП в результате обнуления комиссии для бизнеса

Александр Чернощекин, старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ сообщил "Российской газете", что банк ПСБ, который в числе первых подключился к системе быстрых платежей после ее запуска в 2019 году, поддерживает инициативу обнуления комиссии по СБП для бизнеса, озвученную сегодня президентом Владимиром Путиным на ПМЭФ.

"Мы ожидаем, что обнуление комиссий для бизнеса приведет к кратному росту оборотов в СБП и существенно ускорит внедрение цифровых технологий в малом и микробизнесе. На таких условиях СБП становится наиболее оптимальным, технологичным, быстрым и эффективным инфраструктурным решением для торгово-сервисных предприятий. Использование СБП в торговле позволяет значительно экономить на услугах эквайринга и обслуживании POS-терминала, получать оплату в режиме онлайн, при этом повышая лояльность клиентов за счет предоставления им удобного сервиса для оплаты", - отметил он.

ПСБ отмечает увеличение оборотов безналичных платежей в эквайринговой сети банка в среднем на 30% каждый год, поэтому в настоящее время в ПСБ разработаны несколько схем оплаты для разных сегментов розничного бизнеса, которые учитывают особенности бизнес-процессов компаний: для микропредприятий, для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для компаний, которые развивают собственную курьерскую доставку.

Для подключения сервиса СБП владельцу торговой точки достаточно подписать договор с банком, в том числе онлайн через систему дистанционного банковского обслуживания, и определиться с форматом вывода QR-кода для покупателей: на POS-терминале, кассе, пред-чеке фискального принтера или смартфоне продавца. Покупателю же в свою очередь, чтобы воспользоваться сервисом оплаты через СБП по QR-коду, необходим смартфон с установленным на нем приложением банка, который подключен к СБП, а это практически все крупные кредитно-финансовые организации страны.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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