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04.06.2021 21:13
Рубрика: Власть

Путин и Вучич дали старт производству "Спутника V" в Сербии

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич в онлайн-режиме дали старт производству вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Российский лидер принял участие в запуске, находясь на Петербургском международном экономическом форуме.

На связь с лидерами вышли сотрудники института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде. Директор института "Торлак" доктор Вера Стоилькович отметила, что Сербия стала одной из первых стран, начавших применять вакцину "Спутник V". А теперь она будет первой страной в Европе, производящей ее.

Она попросила разрешения президента РФ нажать кнопку, запускающую производство вакцины. Путин кивнул.

Таким образом стартовала первая фаза производства российской вакцины от коронавируса.

"Для меня большая честь запустить производство вакцины "Спутник V" в Сербии", - заявил Вучич на русском языке. По его словам, это послужит не только Сербии, но и странам региона и Европы.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Сербия Президент Вакцинация от коронавируса

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