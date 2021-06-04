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04.06.2021 12:17
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о запрете экстремистам участвовать в выборах

Текст: Галина Мисливская
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в избирательное законодательство, которыми вводится запрет на участие в выборах всех уровней для граждан, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, в отношении которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности.

Для лишения пассивного избирательного права причастность лиц к работе экстремистской или террористической организации должна быть установлена судом. При этом должна присутствовать четкая взаимосвязь между действиями лица и фактом того, что организация признается экстремистской, пояснил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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Учредители и руководители экстремистских структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации. При этом для учредителей и руководителей запрет будет действовать, если они участвовали в работе организации в течение трех лет до решения суда о ликвидации или запрете ее деятельности. Для рядовых членов - этот срок составляет один год.

Закон вступает в силу с момента официального опубликования, его нормы будут распространяться на участников избирательных кампаний этого года, в том числе - выборов депутатов Госдумы восьмого созыва.

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