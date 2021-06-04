Путин рассказал, как решить проблему ядерной программы КНДР

Президент России Владимир Путин считает, что достигнуть договоренностей с Пхеньяном по поводу разработок ядерного оружия можно не путем санкций и удушения, а через создание гарантий безопасности для северокорейцев.

Отвечая на вопрос южнокорейского корреспондента в ходе встречи с представителями международных информагентств на полях ПМЭФ, российский лидер отметил, что в Москве понимают обеспокоенность Сеула ядерными разработками северного соседа. "Мы категорически против распространения по планете оружия массового уничтожения, об этом знают в том числе и наши друзья в Северной Корее", - сказал он.

"Но вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что решение этой проблемы строится не способом удушения Северной Кореи или дальнейших санкций в отношении этой страны, а наоборот - способом создания условий, которые гарантировали бы безопасность северокорейцев", - уверен Владимир Путин. Только в этом случае можно добиться результата, добавил он.

Президент РФ напомнил, что попытки наладить уважительный диалог с Северной Кореей предпринимались в прошлые годы и приводили к положительной реакции Пхеньяна. "Но, к сожалению, потом партнеры Северной Кореи, прежде всего - американские, отходили от ранее взятых на себя обязательств, и это вызывало новый виток напряженности", - подчеркнул Путин.

Он надеется, что заинтересованные стороны вместе с Россией, найдут оптимальное решение этой проблемы, в том числе через многостороние форматы взаимодействия.