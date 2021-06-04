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04.06.2021 10:40
Рубрика: Экономика

Работодателей обяжут контролировать безопасность труда "чужих" работников

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд России подготовил проект приказа, утверждающий перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. В пятницу, 4 июня, документ был размещен для общественного обсуждения.
Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости

Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, документ подготовлен в связке с законопроектом о пересмотре раздела "Охрана труда" Трудового кодекса РФ, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Раньше такого порядка не было и зачастую возникали спорные ситуации между работодателями, находящимися на одной территории. Теперь такой перечень поможет разрабатывать и согласовывать мероприятия по охране труда как работодателям, которые производят работы на чужой территории, так и тем, кто контролирует территорию, на которой осуществляет деятельность один или несколько работодателей.

Так, при производстве работ на территории, находящейся под контролем другого работодателя, работодатель, осуществляющий производство работ, будет обязан перед началом работ согласовать с другим работодателем мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы на данной территории. Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников утверждается Минтрудом России с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии.

Экономика Работа Охрана труда Власть Право Трудовое право Правительство Минтруд Законопроекты и комментарии

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