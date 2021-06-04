Работодателей обяжут контролировать безопасность труда "чужих" работников

Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, документ подготовлен в связке с законопроектом о пересмотре раздела "Охрана труда" Трудового кодекса РФ, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Раньше такого порядка не было и зачастую возникали спорные ситуации между работодателями, находящимися на одной территории. Теперь такой перечень поможет разрабатывать и согласовывать мероприятия по охране труда как работодателям, которые производят работы на чужой территории, так и тем, кто контролирует территорию, на которой осуществляет деятельность один или несколько работодателей.

Так, при производстве работ на территории, находящейся под контролем другого работодателя, работодатель, осуществляющий производство работ, будет обязан перед началом работ согласовать с другим работодателем мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы на данной территории. Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников утверждается Минтрудом России с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии.