Ракеты "Циркон" и С-500 начнут серийно поставляться в войска

Системы ПВО нового поколения С-500 "Прометей" и гиперзвуковые ракеты "Циркон" вскоре начнут серийно поставляться в военные части российской армии. Об этом заявил в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Юрий Борисов.

Как сообщает Интерфакс, заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса отметил, что президент страны сказал, что завершаются государственные испытания С-500.

"Это говорит о том, что мы уже на пороге серийных поставок", - сказал Юрий Борисов. Подобная ситуация также сложилась с поставками гиперзвукового оружия "Циркон".

Ранее сообщалось, что государственные испытания ракет со скоростью 9 Махов пройдут в июне на фрегате Северного флота "Адмирал Горшков". Планируется впервые выполнить залповый пуск гиперзвуковых ракет с интервалом в несколько секунд по наземным и морским целям. Первыми носителями ракет "Циркон" станут корабли проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".