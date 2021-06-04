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04.06.2021,  
15:19
Текст:  Николай Грищенко

Ракеты "Циркон" и С-500 начнут серийно поставляться в войска

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Системы ПВО нового поколения С-500 "Прометей" и гиперзвуковые ракеты "Циркон" вскоре начнут серийно поставляться в военные части российской армии. Об этом заявил в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Юрий Борисов.

Фото: Vitalykuzmin.net
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Как сообщает Интерфакс, заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса отметил, что президент страны сказал, что завершаются государственные испытания С-500.

"Это говорит о том, что мы уже на пороге серийных поставок", - сказал Юрий Борисов. Подобная ситуация также сложилась с поставками гиперзвукового оружия "Циркон".

Ранее сообщалось, что государственные испытания ракет со скоростью 9 Махов пройдут в июне на фрегате Северного флота "Адмирал Горшков". Планируется впервые выполнить залповый пуск гиперзвуковых ракет с интервалом в несколько секунд по наземным и морским целям. Первыми носителями ракет "Циркон" станут корабли проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

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