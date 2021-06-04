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04.06.2021 10:31
Рубрика: Власть

Бирюков: В 2021 году в Москве благоустроят около 5 тысяч объектов

Текст: Ирина Огилько

В 2021 году благоустроят около 5 тысяч различных объектов, начиная от дворовых территорий, заканчивая знаковыми объектами, парками до 30 га. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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"Сейчас работы идут повсеместно, на объектах благоустройства работают примерно 40 тысяч человек, приблизительно 2 тысяч единиц различной техники. Наша задача в том, чтобы основную часть работ выполнить до 1 сентября", - сказал Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что работа организована на объектах, которые были одобрены жителями округов. Во время обсуждения предстоящего благоустройства было получено большое количество предложений, все предложения учтены.

Среди объектов, которые благоустроят - парк Летчиков-испытателей, расположенный в районе Тропарево-Никулино. Работы на улице Академика Анохина в микрорайоне Никулино-1 уже начались. Небольшой парк расположен на месте бывшего учебного аэродрома. В память о находившейся здесь Школе младших авиационных специалистов связи установят солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптуру стрижей. Этих птиц называют "королями неба". В рамках благоустройства отремонтируют детские площадки, приведут в порядок дорожно-тропиночную сеть, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники, установят уличные качели, реконструируют площадку для дрессировки собак, а также благоустроят 8 прилегающих к парку дворов.

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