Благотворительный сервис заработал в приложении "Моя Москва"

Городской благотворительный сервис, который с октября прошлого года работает на сайте мэрии mos.ru, теперь стал доступен и в мобильном приложении "Моя Москва". Москвичи с его помощью могут сделать пожертвование в адрес некоммерческих организаций, которые помогают тяжелобольным детям и взрослым, инвалидам и многим другим.

"Более чем за полгода работы на портале mos.ru сервис доказал свою востребованность и полезность. Москвичи сделали с его помощью уже 17 тысяч переводов на благотворительность. Теперь для удобства пользователей мы интегрировали эту функцию и в городское мобильное приложение", - цитирует заммэра столицы Наталью Сергунину сайт мэрии.

Благотворительный сервис работает в приложении как на телефонах с операционной системой iOS, так и Android. Найти его можно в разделе "Мои платежи". Дальше все понятно интуитивно - программы фондов поделены на категории, о каждой можно узнать подробности, а перевод легко сделать с помощью банковской карты или Apple Pay.