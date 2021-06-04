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04.06.2021 12:56
Рубрика: Происшествия

Что грозит за использование наушников на экзамене в ГИБДД

Текст: Владимир Баршев
Столичная Госавтоинспекция предупредила, что использование на теоретическом экзамене на водительское удостоверение различных ухищрений, например, радиооборудования, может грозить уголовной ответственностью.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Только с начала мая этого года сотрудниками экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Москвы выявлены 5 случаев использования технических средств при сдаче теории. Так, 25 мая сотрудниками экзаменационного подразделения, расположенного на улице Лобненской 20, был выявлен факт использования устройства, предназначенного для скрытой передачи информации, при сдаче теоретического экзамена.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
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Сотрудники заметили машину Лада Веста, в которой находились неизвестные лица, устанавливающие одному из молодых людей под одежду предметы оборудования похожие на специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации. При этом они разъясняли порядок действий, как данное оборудование работает и каким образом будет оказана помощь при сдаче квалификационного теоретического экзамена.

Уже через некоторое время данный гражданин обратился в подразделение для сдачи экзаменов. В ходе последующей проверки, в присутствии понятых, было установлено, что сдача теоретического экзамена происходила под диктовку с применением специальных технических средств.

Нарушителем порядка сдачи экзаменов на право управление транспортными средствами, оказался 24-летний житель столицы. Он пояснил, что лица, находящиеся в автомобиле Лада Веста, закрепили ему под одежду специальное устройство, предназначенное для сдачи теоретического экзамена за денежное вознаграждение и в вышеуказанном автомобиле остались его личные вещи.

Проведенными мероприятиями, несостоявшийся кандидат в водители вместе с группой лиц, осуществлявших его "подготовку" к сдаче экзамена, были задержаны и доставлены в ОМВД России по району Дмитровский г. Москвы.

В этот же день, в этом же подразделении был выявлен и задержан гражданин, 1978 года рождения, проживающий в Москве, в попытке аналогичным способом сдать квалификационный теоретический экзамен. Он также был доставлен в ОМВД по Дмитровскому району г. Москвы для дальнейшей проверки.

Фото: Скриншот youtube.con
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С аналогичными фактами попыток сдачи теоретического экзамена на право управления автомобилем, столкнулись сотрудники экзаменационного подразделения, расположенного на улице Твардовского. 20, 22 и 25 мая ими были выявлены и задержаны граждане в попытках сдать теоретический экзамен, с использованием различных устройств и приспособлений. К каким только методам при этом не прибегают горе-кандидаты в водители, используя крепления и установку таких устройств в медицинских масках, на одежде и даже в ботинках. Но бдительных сотрудников ГИБДД, осуществляющих контроль за экзаменационным процессом, сложно обмануть.

Все эти факты были пресечены, а нарушители доставлены в территориальные органы внутренних дел для дальнейшей проверки, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.

В Госавтоинспекции напомнили, что за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предусмотрена ответственность в порядке статьи 138.1 Уголовного Кодекса. В соответствии с ней злоумышленникам грозит от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на 4 года.

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