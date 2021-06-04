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04.06.2021 18:42
Рубрика: Происшествия

Известный своими неадекватными поступками блогер снова попал в ДТП

Текст: Владимир Баршев

Известный своими неадекватными поступками и роликами блогер снова попал в ДТП. На сей раз обошлось без пострадавших. Зато с большим давлением на то, чтобы привлечь к происшествию как можно больше внимания. Это удалось. Новость распространилась по всем СМИ.

Фото: Пресс-служба "Кубань-СПАС"
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Авария произошла на Мосфильмовской улице. За рулем новенького BMW M8 Competition оказался некий Михаил Левитин, который сразу на камеру заявил, что его автомобиль стоит 15 миллионов. Но второй автомобиль оказался каршеринговым. И его водитель в биологических подробностях рассказал, куда должен идти блогер, а также что там делать.

В пресс-службе столичной полиции факт ДТП подтвердили. Но подробностей о том, что произошло и кто виноват, не сообщили. ГИБДД разбирается. А теперь, чем прославился блогер. Следственный комитет изъял вертолет, на котором блогер решил прокатить мужчину, примотанного скотчем к днищу. Пилот, который осуществил этот полет, теперь отстранен от полетов.

Если судить по таким представителям интернет-сообщества, то блогер это не вид деятельности, а диагноз. В феврале он распространил ролик, на котором совершил ДТП Porsche Taycan Turbo S. Он прямо из автосалона выехал на нем через стеклянную витрину. Сотрудники ГИБДД тогда оформляли это ДТП. Хотя видевшие ролик считают аварию постановочной. Слишком много было операторов, чересчур спокойно они себя вели, да и сотрудники автосалона действовали, как по сценарию.

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