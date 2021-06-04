Липецкую систему водоснабжения ждет модернизация

Глава Липецкой области Игорь Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме заключил с ВЭБ.РФ и Росводоканалом соглашение о сотрудничестве в реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Документ также подписали заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун и генеральный директор Росводоканала Антон Михальков.

Игорь Артамонов назвал основной целью сотрудничества привлечение внебюджетных инвестиций для масштабной модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, повышения качества предоставляемых услуг, создание комфортной городской среды и улучшение экологии за счет внедрения передовых технологий производства, а также развитие перспективных территорий за счет подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

Глава региона напомнил, что липецкая делегация уже посетила предприятие Росводоканала в Тюмени, чтобы познакомиться с результатами концессионного сотрудничества крупнейшего частного оператора и правительства Тюменской области.

- В настоящий момент мы вместе с ВЭБ.РФ и Росводоканалом работаем над проектом модернизации систем водоснабжения и водоотведения Липецка, формируя общие отраслевые подходы, которые в дальнейшем можно было бы применить в других муниципальных образованиях Липецкой области, - прокомментировал Игорь Артамонов. - Это позволит вывести качество услуг для населения на принципиально новый уровень, а также поддержать перспективное строительство в области в части обеспечения коммунальной инфраструктурой.

Напомним, что в декабре 2020 года государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и ГК "Росводоканал" учредили совместное предприятие для создания национального оператора ЖКХ, основной задачей которого является системная модернизация структуры водопроводно-канализационного хозяйства страны. Предприятия Росводоканала уже обеспечивают доступ к чистой воде для 5,9 миллиона жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Орске и Тюмени. На долю ГК "Росводоканал" приходится 23 процента рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. В рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ планируется масштабировать деятельность оператора за счет заключения концессионных соглашений.