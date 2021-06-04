Петр Толстой: Пробки и стихийные парковки возле ОРТЦ "Москва" постепенно исчезают

Проблема постоянных пробок и стихийных пробок на улице Краснодарской возле оптово-розничного торгового центра (ОРТЦ) "Москва" постепенно решается. Об этом сообщила инициативная группа жителей района Люблино, которая обращалась к депутату Государственной Думы Петру Толстому с просьбой решить этот вопрос.

Жительница Люблино Ольга Елфимова рассказала: "Первый шаг сделан, выходы на Краснодарскую улицу закрыты - там теперь только вход. Но на других прилегающих улицах время от времени возникают сложности, например, "Газели" разгружают товар в неположенном месте, заклеивая номера. То же самое иногда пытаются делать таксисты".

По ее мнению, сотрудникам ГИБДД следует взять под более плотный контроль улицы рядом с ОРТЦ "Москва", чтобы исключить подобные нарушения.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пообещал, что вопрос стихийной парковки, ежедневно возникающей возле торгового комплекса, будет в ближайшее время решен. Он встретился с руководителями ОРТЦ. Стороны решили сохранить вход с улицы Краснодарской, а выходы организовать на другие улицы.

По словам местных жителей, из-за стихийной парковки таксистов и маршрутных такси движение по Краснодарской улице ранее было затруднено практически круглосуточно. Автомобили занимали по 2-3 полосы, парализуя движение по улице в районе оптово-розничного торгового центра "Москва".