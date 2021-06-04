Под Тулой три человека погибли при столкновении двух иномарок

В Тульской области в ДТП с участием Audi Q7 и Renault Megan погибли три человека. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, сообщил "РГ" руководитель пресс-службе УМВД по региону Андрей Ярцев.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону, авария произошла в 15:45 на 171 километре автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань в Веневском районе Тульской области. На двухполосной трассе столкнулись в лоб Audi Q7 и Renault Megan. По предварительным предположениям полиции, Audi Q7 ехал с большой скоростью.

По предварительной информации, один из автомобилей вылетел на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение, сообщили "РГ" в прокуроре области.

От полученных травм оба водителя и женщина - пассажир Renault скончались на месте аварии. Для извлечения тел спасателям пришлось применять аварийно-спасательный инструмент "Спрут".

В ликвидации последствий ДТП участвовали пять спасателей и две единицы техники.