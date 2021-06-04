Собянин: Москва должна сравнивать себя с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком

При реализации проектов в самых разных сферах, от транспорта до здравоохранения, Москве необходимо обеспечивать высочайшее качество и стремиться решать возникающие вопросы лучше всех в мире. Москва должна конкурировать не с другими российскими городами, а с лучшими мировыми мегаполисами, включая Париж, Лондон, Нью-Йорк и другие. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с москвичами.

"Москва - самый большой город Европы и один из крупнейших городов мира. Мы встроены во весь мир. И если город не может конкурировать с другими мировыми городами, то начинает терять свое будущее, начинает деградировать. Поэтому мы просто обязаны быть лучше других", - сказал Собянин, видеозапись он выложил на своем персональном сайте.

Мэр подчеркнул, что людей сегодня не держат границы, если их не устраивает жизнь в одном городе, то они могут переехать в другой. Поэтому, если мегаполис начинает отставать от мировых тенденций, то он теряет лучших жителей - самых умных, интересных, креативных. А вслед идет и отток инвестиций, упадок в экономике и другие негативные тенденции.