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04.06.2021 09:51
Рубрика: Власть

Собянин: Москва должна сравнивать себя с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком

Текст: Александр Мелешенко

При реализации проектов в самых разных сферах, от транспорта до здравоохранения, Москве необходимо обеспечивать высочайшее качество и стремиться решать возникающие вопросы лучше всех в мире. Москва должна конкурировать не с другими российскими городами, а с лучшими мировыми мегаполисами, включая Париж, Лондон, Нью-Йорк и другие. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с москвичами.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Москва - самый большой город Европы и один из крупнейших городов мира. Мы встроены во весь мир. И если город не может конкурировать с другими мировыми городами, то начинает терять свое будущее, начинает деградировать. Поэтому мы просто обязаны быть лучше других", - сказал Собянин, видеозапись он выложил на своем персональном сайте.

Мэр подчеркнул, что людей сегодня не держат границы, если их не устраивает жизнь в одном городе, то они могут переехать в другой. Поэтому, если мегаполис начинает отставать от мировых тенденций, то он теряет лучших жителей - самых умных, интересных, креативных. А вслед идет и отток инвестиций, упадок в экономике и другие негативные тенденции.

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