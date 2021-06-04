Светлана Разворотнева пригласила юных москвичей принять участие в конкурсе "Идеи, преображающие города"

Член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева анонсировала старт Московского этапа IV-го Всероссийского конкурса "Идеи, преображающие города".

В проектах развития и благоустройства столицы пригласили принять участие школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Прием заявок продлится до 10 сентября, итоги конкурса подведут до 10 октября.

Разворотнева напомнила, что сейчас завершается Всероссийский этап конкурса. В нем соревновались молодые урбанисты страны в возрасте от 12 до 25 лет. В результате организаторы выявили талантливую молодежь, предлагающую новые решения для благоустройства городов, чтобы поддержать ее начинания.

Московский этап конкурса только начался. Он объединит идеи юных москвичей от 12 до 17лет, которые посоревнуются в номинациях: "Мой город", "Мой район", "Мой двор", "Благоустройство общественного пространства", "Идеальная детская площадка", "Школьный двор", "История и память" и "Создание малых архитектурных форм".

- Мы так же рассматриваем возможность включить в состязание ребят помладше. Об этом нас просят родители, - отметила Разворотнева.

В этом году во Всероссийском конкурсе "Идеи, преображающие города ребята из разных уголков нашей страны соревнуются в 11 номинациях. Всего на конкурс представлено более 200 работ.

Юная Бузина Лада из Коломны (14 лет) принимает участие во Всероссийском этапе конкурса второй раз. В прошлом году она заняла второе место. Сегодня она представляет на суд экспертов концепцию гербовой колонны для родного города и ждет решения жюри.

- Я довольна новым опытом и новыми знакомствами, - сказала она.

Московским ребятам, для которых конкурс только начинается, она посоветовала не стесняться и присылать заявки. Сама девочка о возможности предложить свои проекты взрослому сообществу узнала из интернета. И через него же с помощью родителей зарегистрировалась.

Зарегистрироваться на Московский этап IV-го Всероссийского конкурса "Идеи, преображающие города" можно на сайте.