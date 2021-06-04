В центре Москвы украли шесть бочек с алкоголем

Кража произошла утром возле одного из ресторанов на Арбате - там похитили шесть алюминиевых кег с пивом на 150 тысяч рублей.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что двоих воров задержали сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Арбат. Задержанные - двое приезжих мужчин в возрасте 34 и 36 лет. Они сложили в мусорный контейнер на колесах бочки с напитком и перевезли их в безлюдное место. Пиво они выпили или продали. Пустые кеги полицейские нашли и вернули законному владельцу. Задержанные взяты под стражу.