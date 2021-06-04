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04.06.2021 10:10
Рубрика: Власть

В Москве теперь можно пожениться в павильоне "Космос" на ВДНХ

Текст: Любовь Проценко
"Необычные площадки для регистрации брака пользуются особой популярностью среди московских молодоженов - на летние месяцы уже занято 85% мест. Поэтому мы открываем еще одну локацию для заключения брака - павильон "Космос" на ВДНХ. Молодожены уже сегодня могут выбрать одну из доступных дат до конца года и подать заявление. Первые бракосочетания состоятся уже в июле", - сказала заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

Центр "Космонавтика и авиация" открывается для молодоженов в юбилейный год первого полета человека в космос. В центре можно увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, свыше 2 тысяч редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Обновленный Дворец бракосочетаний N4 примет первых молодоженов 1 июня

Регистрации брака в центре "Космонавтика и авиация" будут проходить в подкупольной зоне на фоне вращающейся планеты Земля. Величественный купол высотой 60 метров является визитной карточкой павильона. Несмотря на огромный размер, благодаря уникальной конструкции он кажется очень легким: узкие металлические ребра и сплошное остекление создают ощущение воздушности и не препятствуют проникновению света внутрь павильона.

Венчает купол пятиконечная звезда, которая ранее размещалась на Троицкой башне Московского Кремля. Такие звезды появились на четырех кремлевских башнях в 1935 году, позже они были заменены на рубиновые.

Огромная пятиметровая звезда не только украшала собой купол, но также являлась яркой и необычной люстрой. В 2017-2018 годах в ходе масштабных реставрационных работ звезда была воссоздана по старым эскизам и чертежам и снова заняла свое место на куполе павильона.

Подать заявление на заключение брака в центре "Космонавтика и авиация" можно онлайн через портал mos.ru и портал госулуг, а также лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, а при подаче заявления онлайн - 245 рублей.

Молодожены могут просто и удобно выбрать площадку на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru. Там размещены фото и подробное описание каждой площадки, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты на площадки, инструкция по подаче заявления, а также красивые даты, в которые можно пожениться.

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