В Подмосковье для школьников открыли "Лагерь настоящих героев"

В парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в пятницу открыли для школьников "Лагерь настоящих героев". Этот всероссийский проект, направленный на патриотическое воспитание молодежи, создан по инициативе Минобороны России. Детские военно-патриотические лагеря сейчас функционируют в Московской области и Санкт-Петербурге.

"Надеюсь, что участие в пятом юбилейном сезоне "Лагеря настоящих героев" станет для вас одной из ступенек на пути беззаветного служения Отечеству. А полученные там практические навыки и теоретические знания помогут вам сделать правильный жизненный выбор, стать достойными гражданами России", - обратился к ребятам замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

Надо сказать, что в Подмосковье этот проект реализуют с 2017 года. За это время в лагере отдохнули более 8 тыс. детей. Изначально он был рассчитан только на мальчиков, но позже появились смены и для девочек.

В период летних каникул со 2 июня по 30 августа нынешнего года в "Лагере настоящих героев" организуют семь тематических смен: пять смен для мальчиков и две для девочек. В общей сложности там отдохнут более 2 тысяч детей.

Каждая смена имеет свою тематику. Есть школа спецназа, школа военно-полевых медиков, школа выживания, школа радиационной, химической и биологической защиты, а также школа военных инженеров.