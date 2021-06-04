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04.06.2021 09:05
Рубрика: Общество

В столичных вузах началась вакцинация от COVID-19

Текст: Любовь Проценко

В столичных вузах началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала: "Мы очень хотим, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции было удобно и комфортно как можно большему количеству человек. Для этого мы регулярно обновляем список пунктов вакцинации, выездные бригады принимают жителей в популярных общественных местах. Спрос мы видим в том числе среди студентов, которые хотели бы, но еще не сделали прививку в силу занятости. Поэтому возможность организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории мы решили предоставить столичным вузам. Из 100 государственных и частных высших учебных заведений, которым мы направили такое предложение, пока откликнулись 21, практически со всеми из них мы уже начали взаимодействие - например, это МГЛУ, МФТИ, Школа-студия МХАТ, РУДН, МГПУ, МГУУ, МГИМО и другие. В Государственном университете управления вакцинация уже началась", - рассказала вице-мэр.
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Также выездная вакцинация будет проходить в Московском государственном университете технологий и управления, Национальном исследовательском университете "МЭИ", Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, медицинском университете им. Н.И. Пирогова, Российской таможенной академии, Российском новом университете и Международном юридическом институте.

Напомним, в Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Их график опубликован на сайте. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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