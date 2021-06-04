В Воронежской области объявлен траур после гибели детей

Администрация Лискинского района объявила трехдневный траур после гибели трех детей в заброшенном доме села Копанище.

Отменены праздники, предпринимателям и организациям рекомендовано перенести или отменить развлекательные мероприятия, сообщили "РГ" в районной администрации.

Напомним, 3 июля трое мальчишек: одному из них было 8 лет, двоим - 12, - оказались похоронены под обломками обрушившегося в Копанище недостроенного дома. До этого объект несколько лет простоял заброшенным, дети забрались в него, чтобы поиграть. Через несколько часов после ЧП их обезображенные тела достали из-под обломков спасатели.

- Собственник дома уже установлен, - сообщили в региональном управлении СКР. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Похороны детей назначены на 15 часов 4 июля. Траур продлится до 6 июля.