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04.06.2021 13:38
Рубрика: Происшествия

В Воронежской области объявлен траур после гибели детей

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Фото: ГУ МЧС по Воронежской области Фото: ГУ МЧС по Воронежской области
Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Администрация Лискинского района объявила трехдневный траур после гибели трех детей в заброшенном доме села Копанище.

Отменены праздники, предпринимателям и организациям рекомендовано перенести или отменить развлекательные мероприятия, сообщили "РГ" в районной администрации.

Напомним, 3 июля трое мальчишек: одному из них было 8 лет, двоим - 12, - оказались похоронены под обломками обрушившегося в Копанище недостроенного дома. До этого объект несколько лет простоял заброшенным, дети забрались в него, чтобы поиграть. Через несколько часов после ЧП их обезображенные тела достали из-под обломков спасатели.

- Собственник дома уже установлен, - сообщили в региональном управлении СКР. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Похороны детей назначены на 15 часов 4 июля. Траур продлится до 6 июля.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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