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03.06.2021 21:54
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело о гибели детей под завалом в Воронежской области

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Уголовное дело в связи со смертью трех мальчиков в Лискинском районе возбудили органы Следственного комитета.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Тела ребят нашли вечером 3 июня под завалом после обрушения бетонных перекрытий в недостроенном доме в селе Копанище.

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Как сообщили в управлении СК по Воронежской области, погибли два 12-летних и один восьмилетний мальчик. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Криминалисты и следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. В ближайшее время будет назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти школьников.

"В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - добавили в СК.

На место трагедии направлены психологи МЧС России.

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