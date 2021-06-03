СК возбудил дело о гибели детей под завалом в Воронежской области

Уголовное дело в связи со смертью трех мальчиков в Лискинском районе возбудили органы Следственного комитета.

Тела ребят нашли вечером 3 июня под завалом после обрушения бетонных перекрытий в недостроенном доме в селе Копанище.

Как сообщили в управлении СК по Воронежской области, погибли два 12-летних и один восьмилетний мальчик. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Криминалисты и следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. В ближайшее время будет назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти школьников.

"В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - добавили в СК.

На место трагедии направлены психологи МЧС России.