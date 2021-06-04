Воронежцы увидят знаменитую фотохронику первых советских пятилеток

Черно-белые снимки Аркадия Шайхета, автора хрестоматийных кадров "Лампочка Ильича" и "Ходоки в приемной Калинина", выставили в Воронеже в рамках Платоновского фестиваля. Увидеть их можно до 25 июля в музее имени И. Крамского.

В годы первых пятилеток Шайхет был главным фоторепортером "Огонька" - самого популярного иллюстрированного журнала в Советском Союзе. Его камера запечатлела знаковые события эпохи: запуск заводов и фабрик, прокладку железных дорог и водных каналов, первомайские парады.

Босые физкультурницы на Красной площади, крестьяне в лаптях на Курском вокзале, чумазый беспризорник в детприемнике и праздные колхозники в интерьерах Ливадийского дворца, нэпман на приеме у фининспектора и фининспектор в гостях у нэпмана - на снимках Шайхета остались сюжеты переломного времени, полного трудностей и светлых надежд.

Рядом с деревянным Мавзолеем Ленина высится кремлевская башня с двуглавым орлом, "старорежимные" образа соседствуют с портретом героя революции, туркменские женщины, согнувшись на земляном полу, ткут ковер с портретом Энгельса.

Выходец из Николаева, Аркадий Шайхет начинал в Москве ретушером, но быстро стал известным фотографом и создал великолепные серии для "Огонька", "Советского фото" и "СССР на стройке". Наряду с Александром Родченко, Борисом Игнатовичем, Георгием Петрусовым и Михаилом Прехнером он заложил основы советской визуальной культуры.

В 1927-м его арестовали по ложному доносу, но спустя несколько месяцев освободили из Бутырской тюрьмы по ходатайству влиятельного журналиста Михаила Кольцова. В 1938-м репрессировали снова и перестали печатать в журналах. Фоторепортер прошел всю Великую Отечественную войну корреспондентом газет "Фронтовая иллюстрация" и "Правда". Вернуться в редакцию "Огонька" помешала широкомасштабная антисемитская кампания.

"Шайхета всегда отличало фанатичное отношение к работе, невероятная скрупулезность, умение выхватить суть момента и выстроить идеальную композицию. Возможности отказаться от задания редакции или просрочить его выполнение для фотографа не существовало", - подчеркнули кураторы выставки из московского Мультимедиа Арт Музея.

18 ноября 1959 года Шайхет умер от четвертого инфаркта во время съемки для журнала "Юный техник". Реабилитации при жизни он не дождался. Обвинения официально сняли лишь в 2006-м.

Выставка "Аркадий Шайхет. Свидетель времени. Фотографии 1924-1940" доступна до 25 июля по адресу: Воронеж, проспект Революции, 18 (музей имени И. Крамского). В дни Платоновского фестиваля - до 20 июня - зал открыт ежедневно с 10 до 19 часов. Касса прекращает работать на 45 минут раньше. Расчет - только наличными. С 21 июня посетить выставку можно будет по обычному графику музея.