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04.06.2021 12:06

Вышла в свет книга "Калуга и калужане в истории и повседневности"

В презентации приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя городской думы Александр Иванов, начальник управления образования Ольга Лыткина, директор калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Павел Самылов, краеведы, студенты и преподаватели академии.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Калужский филиал РАНХиГС к 650-летию Калуги подготовил к изданию коллективную монографию "Калуга и калужане в истории и повседневности". В ее создании приняли участие преподаватели вузов Калужской области, сотрудники региональных музеев и известные краеведы.

Фото: Калужская городская дума
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Авторы стремились показать как "большая" история страны отражается в "малой" истории одного города. Калуга часто оказывалась в центре грандиозных событий, определивших судьбу страны - войн, революций, социальных потрясений. В книге прослеживается влияние этих событий на жизнь города, его социальных и этнических групп. Представлена галерея портретов людей, чьи судьбы были связаны с Калугой. Особое внимание уделяется городскому пространству, в котором протекала и протекает жизнь калужан.

"В год 650-летия Калуги реализован замечательный проект, эта серьезная монография раскрывает множество интересных страниц истории нашего города, показывает, как развивалась Калуга на протяжении шести с половиной веков, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Книга произвела на меня сильное впечатление: множество интересных фактов, редких фотографий и документов, и в то же время она написана очень увлекательно и доступно. Я искренне благодарен авторам, преподавателям академии и всем, кто принимал участие в создании книги".

Электронный вариант книги будет предоставлен всем учебным заведениям города.

"Калуге нужно развиваться, привлекать инвесторов и туристов. Но если мы сами не будем любить наш родной город, то никаких инвесторов и туристов мы здесь не увидим, - уверен Юрий Моисеев. - А чтобы любить свой город, нужно знать его историю. Книга "Калуга и калужане в истории и повседневности" будет интересна и полезна всем калужским школьникам и студентам. Особенно она пригодится студентам РАНХиГС, ведь многие из них в дальнейшем будут работать в органах власти и местного самоуправления".

Студентам РАНХиГС были вручены благодарственные письма, также глава городского самоуправления поблагодарил студентов академии, принимавших участие в межмуниципальном молодежном форуме "Юность-2021".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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