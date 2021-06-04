Дима Билан стал Хранителем дальневосточного леопарда

Российский певец Дима Билан присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты - дальневосточных леопардов, сообщается на сайте нацпарка "Земля леопарда".

Артист стал Хранителем хищника под номером Leo 168M, подарив ему имя Виктор.

Певец будет регулярно получать информацию о своем подопечном благодаря фото- и видеоловушкам, установленным в нацпарке, где обитает Виктор.

- В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать, поэтому возможность стать Хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих дел... В ближайшее время я планирую лично посетить его дом - национальный парк "Земля леопарда, - комментирует свое новое качество Дима Билан.

Леопард Leo 168M по имени Виктор - молодой хищник в возрасте около 3-4 лет. Он обитает в южной части национального парка "Земля леопарда", рядом с границей с Китаем.

- Дима Билан известен не только как прекрасный артист, но и как активный общественный деятель, занимающийся проблемами экологии. Мы рады, что он поддержал нашу программу, - считает директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого хищника. В 2020 году на "Земле леопарда" отмечено около 100 взрослых леопардов. Хранители леопарда - это своеобразные "крестные" редких хищников.

В программе по сохранению леопардов принимают участие специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, киноактриса и модель Памела Андерсон, киноактер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие.