Карта "Тройка" будет интегрирована в транспортные системы еще двух регионов

Московская карта "Тройка" будет работать в Ленинградской области и Хабаровском крае. Соответствующее решение было принято на Петербургском экономическом форуме.

Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписали необходимые соглашения. Эти документы подразумевают, что процесс интеграции билетных систем будет разбит на несколько этапов. В регионах создадут специальную инфраструктуру и разработают единые тарифы.

Как только все будет готово, в регионах запустят пилотный проект по оплате проезда "Тройкой". Ожидается, что в полном объеме билетную систему удастся внедрить в конце года.