Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла

На вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир в Сахалинской области, зафиксирован выброс пепла.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, информация об этом поступила в пятницу утром. Столб пепла поднялся на высоту два километра, шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до трех километров.

В ближайшем населенном пункте - городе Северо-Курильске, расположенном в семи километрах северо-западнее, пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущается. В пресс-службе отметили, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.