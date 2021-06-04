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04.06.2021 04:40
Рубрика: Общество

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Текст: Юрий Батин

На вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир в Сахалинской области, зафиксирован выброс пепла.

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, информация об этом поступила в пятницу утром. Столб пепла поднялся на высоту два километра, шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до трех километров.

В ближайшем населенном пункте - городе Северо-Курильске, расположенном в семи километрах северо-западнее, пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущается. В пресс-службе отметили, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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