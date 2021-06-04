На Сахалине СК проверяет обстоятельства аварийной посадки самолета

Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета авиакомпании "Аврора" в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Процессуальная проверка идет по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

По информации следствия, 4 июня самолет, вылетевший по маршруту Южно-Сахалинск - Оха, вернулся в пункт вылета из-за возможной технической неисправности. В результате случившегося находившиеся на борту пассажиры не пострадали.

"В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято законное решение", - уточнили в пресс-службе ведомства.