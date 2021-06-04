На Сахалине СК проверяет обстоятельства аварийной посадки самолета

Новости

Названа средняя стоимость поездки на такси в Москве 09:20
Жительница Ямала лишилась 11 миллионов, решив стать инвестором 09:10
В столичных вузах началась вакцинация от COVID-19 09:05
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности насекомых на юге России 09:00
Минтруд рассмотрит возможность введения постоянного выходного 31 декабря 08:57
В Москве к 15 июля "расслепят" 99% участников исследования "Спутника V" 08:57
ЦБ РФ отозвал лицензию еще у одного банка за обслуживание казино 08:53
В Подмосковье задержан наркодилер с крупной партией героина 08:45
Володин оценил решение Киева переименовать переулок Терешковой 08:23
Volkswagen представил свой самый доступный кроссовер Taos 08:00
Россиян предупредили о потере детских выплат не по своей вине 07:44
В Китае пассажирский поезд насмерть сбил 9 работников на путях 06:53
Первую линию Амурского ГПЗ запустят 9 июня 06:32
В США дети угнали машину и попали в ДТП по дороге к океану 06:05
Глава Минтруда Котяков рассказал о новогодних каникулах в 2022 году 05:26
Пушков оценил отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe 05:18
Спецслужбы США не смогли убедить Белый дом в отсутствии инопланетян 05:10
Борис Джонсон сделал вторую прививку от коронавируса 04:54
Пассажирский самолет аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска 04:46
Финансист назвал способ накопить на "безбедную старость" 04:23
Трамп раскритиковал главного инфекциониста США из-за коронавируса 04:09
Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой 03:39
Глава РАН предложил индивидуальный подход при вакцинации от COVID-19 03:18
Рогозин попросит главу НАСА убедить Байдена "угомонить" сторонников санкций 03:12
Житель Мексики попал в реанимацию с "черной плесенью" после COVID-19 02:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
04.06.2021 08:13
Рубрика: Происшествия

На Сахалине СК проверяет обстоятельства аварийной посадки самолета

Текст: Александр Филимоненко

Следователи начали проверку по факту аварийной посадки самолета авиакомпании "Аврора" в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Пассажирский самолет аварийно сел в аэропорту Южно-Сахалинска

Процессуальная проверка идет по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

По информации следствия, 4 июня самолет, вылетевший по маршруту Южно-Сахалинск - Оха, вернулся в пункт вылета из-за возможной технической неисправности. В результате случившегося находившиеся на борту пассажиры не пострадали.

"В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято законное решение", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Пушков оценил отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe
Россиян предупредили о потере детских выплат не по своей вине
Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой
Глава РФПИ рассказал о "битве" при регистрации "Спутника V" за рубежом
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов