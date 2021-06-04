Первую линию Амурского ГПЗ запустят 9 июня

Первая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) будет введена в строй 9 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой главу Амурской области Василия Орлова​​​.

"9 июня начнет работу первая технологическая линия. До конца этого года будет запущена вторая. Далее планомерно все шесть линий до конца 2024 года", - сказал губернатор Приамурья.

Строительство Амурского ГПЗ началось в 2015-м. Стоимость объекта "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.

Предприятие в год будет перерабатывать 42 миллиарда кубометров газа, поступающего по трубопроводу "Сила Сибири". Выход на полную мощность ожидается в 2025-м. Завод ежегодно будет производить 38 миллиардов кубов товарного газа, до 60 миллионов кубов гелия, до 2,6 миллиона тонн этана, до миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана и до 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции.