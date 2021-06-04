Первую линию Амурского ГПЗ запустят 9 июня

Первая технологическая линия Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) будет введена в строй 9 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой главу Амурской области Василия Орлова.
"9 июня начнет работу первая технологическая линия. До конца этого года будет запущена вторая. Далее планомерно все шесть линий до конца 2024 года", - сказал губернатор Приамурья.
Строительство Амурского ГПЗ началось в 2015-м. Стоимость объекта "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.
Предприятие в год будет перерабатывать 42 миллиарда кубометров газа, поступающего по трубопроводу "Сила Сибири". Выход на полную мощность ожидается в 2025-м. Завод ежегодно будет производить 38 миллиардов кубов товарного газа, до 60 миллионов кубов гелия, до 2,6 миллиона тонн этана, до миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана и до 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции.