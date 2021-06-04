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04.06.2021 12:40
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование по делу о крупной контрабанде золота

Текст: Наталья Козлова
Фото: Из материалов дела Фото: Из материалов дела
Фото: Из материалов дела

Центральный аппарат Следственного комитета России объявил об окончании работы по уголовному делу о крупной контрабанде золота. Официально обвинение в этом деле звучало так - "незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза ЕврАзЭС золотых слитков, являющихся стратегически важным ресурсом". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Фигурантами редкого расследования стали машинисты железнодорожного локомотива Алексей Санин и Александр Коныгин. Сообщается, что житель Забайкалья, чью фамилию в СК не назвали, приобрел 102 кустарно изготовленных слитка золота общей массой 36 килограммов и стоимостью свыше 151 миллиона рублей. Затем он решил вывести золото в Китай и договорился с Саниным и Коныгиным. Они в свою очередь, получив слитки золота, в сентябре 2020 года на железнодорожной станции "Забайкальск" спрятали слитки в полости кондиционера в кабинах машиниста локомотива.

Фото: Из материалов дела

"После этого в составе экспортного поезда, груженного углем, машинисты проследовали в режимную зону таможенного поста Читинской таможни для прохождения таможенного контроля и убытия с территории России в КНР", - рассказали в ведомстве.

Золотые слитки в тайнике нашли сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю. Четвертого июня дело отправили в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Дело против покупателя слитков выделено в отдельное производство, так как его ищут.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет ДФО Забайкальский край

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