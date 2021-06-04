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04.06.2021 11:18
Рубрика: Происшествия

В Якутии речное такси столкнулась с паромом

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало проверку обстоятельств столкновения моторной лодки и парома на реке Лене в Якутии, в результате чего пострадали три человека.

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По версии следствия, в пятницу около 10 часов утра по местному времени моторная лодка "Волжанка", на борту которой находились пассажиры, натолкнулась на паром, следовавший по маршруту Якутск - Нижний Бестях. В результате аварии одна пассажирка мотолодки госпитализирована, еще двое получили незначительные травмы.

"Предварительно известно, что судоводитель маломерного судна допустил столкновение, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - сообщается на сайте следственного органа.

По прибытии к берегу предполагаемый виновник случившегося скрылся. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что на мотолодке "Волжанка-87", принадлежащей индивидуальному предпринимателю, находились десять пассажиров и судоводитель. Паром перевозил через реку семь грузовых и 26 легковых автомобилей. Повреждений судно не получило.

Стоит отметить, что навигация для маломерных судов на Лене в районе Якутска откроется лишь 7 июня.

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