В Якутии возбуждено четыре уголовных дела в связи с лесными пожарами

В Якутии с начала пожароопасного периода возбуждено четыре уголовных дела по фактам лесных пожаров, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры республики.

В Усть-Майском районе поводом для возбуждения уголовного дела стало уничтожение леса на площади 450 гектаров с ущербом более 165 тысяч рублей. Тайга загорелась из-за неосторожного обращения с огнем.

Найден виновник возгорания в Сунтарском районе. Там лесной пожар распространился на площади более 301 га в четырех километрах от села Тюбяй. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

Уголовные дела по фактам неосторожного обращения с огнем, повлекшим лесные пожары, возбуждены также в Томпонском и Нюрбинском районах.

С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано около 120 лесных пожаров. Причинами их возникновения называют неосторожное обращение с огнем при курении, разведении костров, а также проведение несанкционированных сельскохозяйственных палов. В отношении виновных составлено более 120 протоколов об административных правонарушениях, назначены штрафы на сумму более 80 тысяч рублей.