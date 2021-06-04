Бизнес Чувашии вовлекут в экосистему "Опоры России"

Реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Чувашии обсудили на полях Петербургского международного экономического форума глава республики Олег Николаев и президент Общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин

По словам главы Чувашии, общественная организация выполняет особую роль - коммуникатора между бизнесом и органами власти.

- Это одна из ключевых организаций по поддержке малого и среднего предпринимательства. Мы ведем диалог на разных площадках, чтобы решать актуальные вопросы бизнес сообщества, совместно вырабатываем необходимые меры поддержки предпринимателей на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса, - сказал Николаев.

В свою очередь, Александр Калинин отметил важность поддержки конструктивного диалога между властью и бизнесом и выразил готовность вовлечения малого и среднего бизнеса Чувашии в масштабную экосистему "Опоры России".

Во встрече также принял участие заместитель председателя Кабинета министров Чуваши - министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. По его словам, особый интерес сейчас привлекают сферы бизнеса, которые ориентированы на внедрение и развитие инноваций и которые могут реализовать идеи в условиях современной глобальной "экономики знаний".