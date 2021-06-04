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04.06.2021 19:03
Рубрика: Общество

Денис Паслер дал старт массовой эмиссии универсальной карты оренбуржца

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Оренбургской области дан старт массовой эмиссии универсальных карт оренбуржца. На сегодня проект является одним из самых технологичных в стране. Одна карта позволит совместить максимум финансовых и нефинансовых сервисов, которыми пользуются жители.
Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области

Соглашение, предполагающее совместную работу над развитием карты, подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области
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Универсальная карта позволит жителям Оренбургской области не только оплачивать товары, услуги и получать социальные выплаты - она также станет ключом к нефинансовой инфраструктуре региона и предоставит доступ к ряду специальных скидок от компаний-партнеров. В дальнейшем проект "Универсальная карта жителя Оренбургской области" будет дополняться новыми сервисами.

- Уже сегодня банк ВТБ приступит к выдаче универсальных карт жителям Оренбургской области. Возможность получения с помощью универсальной карты услуг на платформе национальной платежной системы - только начало масштабного пути. В перспективе нас ждет реализация новых проектов на базе универсальных карт, разработка виртуальной карты для использования финансовых и нефинансовых сервисов, - пояснил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Российская национальная платежная система "Мир" объединяет 278 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Более 150 банков занимаются эмиссией карт "Мир" - выдано уже больше 97,9 миллиона карт. Карты жителя на базе платежной системы разработаны в 15 регионах России.

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- "Универсальная карта жителя Оренбургской области" - один из самых технологичных проектов, который сегодня совмещает на одной карте наибольшее количество финансовых и нефинансовых сервисов. С помощью карты можно будет оплачивать проезд в общественном и пригородном транспорте с учетом скидок и льгот, проходить упрощенную идентификацию в МФЦ, органах соцзащиты и соцобслуживания, использовать ее в сфере здравоохранения, в качестве пропуска на территорию учреждений и ski-pass на горнолыжных курортах региона. И этот список возможностей будет расширяться, - прокомментировал генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

С 4 июня в регионе начнут принимать заявки от жителей региона - для этого необходимо обратится в один из филиалов банка ВТБ. При заполнении заявления необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Для удобства жителей запущен портал uco.orb.ru, где отражена информация о ходе эмиссии, новых партнерах и сервисах.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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