Денис Паслер дал старт массовой эмиссии универсальной карты оренбуржца

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Оренбургской области дан старт массовой эмиссии универсальных карт оренбуржца. На сегодня проект является одним из самых технологичных в стране. Одна карта позволит совместить максимум финансовых и нефинансовых сервисов, которыми пользуются жители.

Соглашение, предполагающее совместную работу над развитием карты, подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Универсальная карта позволит жителям Оренбургской области не только оплачивать товары, услуги и получать социальные выплаты - она также станет ключом к нефинансовой инфраструктуре региона и предоставит доступ к ряду специальных скидок от компаний-партнеров. В дальнейшем проект "Универсальная карта жителя Оренбургской области" будет дополняться новыми сервисами.

- Уже сегодня банк ВТБ приступит к выдаче универсальных карт жителям Оренбургской области. Возможность получения с помощью универсальной карты услуг на платформе национальной платежной системы - только начало масштабного пути. В перспективе нас ждет реализация новых проектов на базе универсальных карт, разработка виртуальной карты для использования финансовых и нефинансовых сервисов, - пояснил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Российская национальная платежная система "Мир" объединяет 278 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Более 150 банков занимаются эмиссией карт "Мир" - выдано уже больше 97,9 миллиона карт. Карты жителя на базе платежной системы разработаны в 15 регионах России.

- "Универсальная карта жителя Оренбургской области" - один из самых технологичных проектов, который сегодня совмещает на одной карте наибольшее количество финансовых и нефинансовых сервисов. С помощью карты можно будет оплачивать проезд в общественном и пригородном транспорте с учетом скидок и льгот, проходить упрощенную идентификацию в МФЦ, органах соцзащиты и соцобслуживания, использовать ее в сфере здравоохранения, в качестве пропуска на территорию учреждений и ski-pass на горнолыжных курортах региона. И этот список возможностей будет расширяться, - прокомментировал генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

С 4 июня в регионе начнут принимать заявки от жителей региона - для этого необходимо обратится в один из филиалов банка ВТБ. При заполнении заявления необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Для удобства жителей запущен портал uco.orb.ru, где отражена информация о ходе эмиссии, новых партнерах и сервисах.