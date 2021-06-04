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04.06.2021 00:31
Рубрика: Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках, ливнях и смерчах

Текст: Ольга Игнатова
Очень неустойчивая погода ожидается до конца недели в российских регионах. Жары особенной пока не предвидится, зато различных катаклизмов с избытком.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По-прежнему в ряде регионов ожидаются заморозки на почве. Например, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в Пермском крае и Кировской области в ближайшие ночи до -1 градуса. В Челябинской и Свердловской областях - до -2 градусов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Похолодает в Омской области - днем четвертого июня будет всего +10…+15. А ночью заморозки до -5 градусов.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Алтайском крае похолодает к выходным. И пойдут дожди. А в горах Республики Алтай - дожди со снегом. Дождь со снегом прогнозируется пятого июня и на арктическом побережье Якутии.

В этот день сильные дожди пройдут в южных районах Красноярского края. Также четвертого и пятого июня сильные дожди ожидаются в Приморье, Хабаровском крае и на Сахалине.

Никак не установится комфортная погода и на юге страны. В Краснодарском крае всего +15…+20 градусов. Потепление - градусов на пять - ожидается только в конце недели. В Крыму +17…+22 и дождливо. Местами дожди очень сильные.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Гидрометцентр спрогнозировал погоду до конца июня

В течении суток четвертого и пятого июня над Черным морем на участке Анапа-Магри, как предупреждают синоптики, существует вероятность формирования смерчей. Но такие смерчи обычно не выходят на сушу. В Ставропольском крае 4-6 июня ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром.

Только на северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - настоящее лето: четвертого июня до +29 градусов.

В Москве тоже начинается потепление. Четвертого июня уже до +24 градусов. Примерно такая же погода сохранится до следующего вторника. Будет довольно солнечно, осадков ожидается мало.

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