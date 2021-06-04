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04.06.2021 18:48
Рубрика: Экономика

ПМЭФ: Денис Паслер подписал соглашения по цифровизации региона

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписаны ряд важных соглашений по дальнейшей цифровизации Оренбургской области.
Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области

Глава региона Денис Паслер и генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир положили начало сотрудничеству по внедрению цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении Оренбуржья.

Фото: Корпорация развития Оренбургской области
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- В приоритете разработка проектов, обладающих явным социальным или экономическим эффектом. В конечном счете мы получим новые электронные сервисы и продукты, которые сделают жизнь оренбуржцев комфортнее, - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Некоммерческая организация "Цифровая экономика" была создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в стране. Она осуществляет поддержку общественно значимых проектов и инициатив в сфере цифровизации, а также координирует взаимодействие между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями и экспертами в сфере цифровой экономики.

Уже в этом году в Оренбургской области благодаря национальной программе "Цифровая экономика" связь появится в 38 малонаселенных пунктах. По данным Росстата за 2019 год, Оренбургская область занимала четвертое место в стране по проникновению широкополосного интернета и первое место в Приволжском федеральном округе. Благодаря развитию цифровых сервисов в 2020 году регион вышел на восьмое место в России по использованию населением государственных услуг в электронной форме.

Оренбуржье также продолжает развивать взаимодействие с ИТ-компаниями по цифровизации региона.​

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На ПМЭФ губернатор Денис Паслер подписал соглашение о сотрудничестве с президентом "ЭР-Телеком Холдинг" Андреем Кузяевым. Компания занимается не только оказанием информационных услуг для частных лиц и бизнеса под брендом "Дом.ru", но и является одним из лидеров по предоставлению услуг для государственных органов в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Цель соглашения - привлечь компанию к реализации региональных проектов в сфере цифровизации и увеличить долю присутствия компании на рынке услуг связи там, где есть проблемы с устойчивым подключением.

- Сегодняшним соглашением мы закрепили стратегические направления дальнейшего взаимодействия в образовании, общественной безопасности, жилищно-коммунальном хозяйстве и целом ряде других сфер, - пояснил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.​

Также на встрече, которая прошла в рамках ПМЭФ на выставочной экспозиции "ЭР-Телеком Холдинг", обсудили возможность совместной реализации проектов по видеомониторингу общественных пространств, созданию энергоэффективного интеллектуального городского освещения с использованием интернета вещей для муниципалитетов, а также интеллектуальное видеонаблюдение и цифровые решения по безопасности в образовательных учреждениях региона.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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