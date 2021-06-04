Самарская область вошла в число лидеров инвестрейтинга АСИ

В четверг, 3 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума-2021 озвучили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Самарский регион вошел в первую десятку, заняв восьмое место рейтинга. Результаты работы субъектов страны озвучили на сессии под председательством генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой.

За последние четыре года Самарская область демонстрирует серьезное улучшение своих позиций в рейтинге, показывает одну из лучших динамик в стране. Если в 2017 году регион занимал только 65 место, то сегодня является одним из наиболее интересных регионов для частных инвесторов, предлагающих наилучшие условия для ведения бизнеса.

По итогам работы в непростом 2020 году Самарская область вновь продемонстрировала активный рост, поднявшись сразу на 14 позиций, с 22 на 8 место рейтинга.

Оценка Инвестиционного климата регионов, которую по поручению президента проводит Агентство стратегических инициатив - один из ключевых рейтинговых классификаторов регионов страны по организации условий для инвесторов. Презентация итогов работы субъектов страны по созданию благоприятного делового климата с 2014 года традиционно проходит в рамках ПМЭФ.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил ключевые достижения региона в области создания лучших условий для привлечения частных инвестиций:

- Мы благодарны нашим предпринимателям за высокую оценку слаженной работы команды губернатора Дмитрия Азарова и областного правительства. Создание комфортных условий для бизнес-сообщества, постоянное совершенствование инвестиционной инфраструктуры, сопровождение проектов российских и зарубежных партнеров - приоритет в работе нашего министерства.

Министр напомнил, что в 2020 году регион стал абсолютным лидером по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства. Более того, весной этого года два ГЧП-проекта вошли в список лучших мировых практик премии Организации Объединенных Наций. Одним из них стал проект строительства моста через Волгу в районе с.Климовка Шигонского района. Объект международного значения станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Вторым проектом, отмеченным комиссией ООН, стал действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в Самаре.

- Мы делаем все для динамичного развития Особой экономической зоны "Тольятти" - сегодня она входит в тройку лучших инвестплощадок страны, - напомнил Дмитрий Богданов. - Статус резидента ОЭЗ получили 28 российских и зарубежных компаний в разных отраслях промышленности. Уже в этом году инвесторы смогут начать отгружать свою продукцию по железнодорожной ветке, которая строится здесь под потребности крупных резидентов.

Дмитрий Богданов подчеркнул, что флагманская площадка по работе с высокотехнологичными и инновационными проектами - технопарк "Жигулевская долина" - также стабильно входит в ТОП-3 самых эффективных технопарков страны. Сегодня здесь успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в области информационных технологий, медицины, экологии, здорового образа жизни, инжиниринга, автопрома. Они создали свыше двух тысяч рабочих мест для жителей Тольятти.

- Мы активно привлекаем инвесторов к реализации проектов на наших территориях опережающего социально-экономического развития в Тольятти и Чапаевске, - отметил министр. - По итогам прошлого года тольяттинская ТОСЭР вошла в десятку лучших территорий опережающего развития. Тольятти был отмечен на федеральном уровне как лидер по количеству привлеченных инвесторов, активно развивающий малое и среднее предпринимательство. Мы расширяем линейку наших индустриальных парков. В регионе уже действует три таких площадки: "Преображенка", "Чапаевск" и "Новосемейкино". Сегодня мы осваиваем земельный участок под создание второй очереди промпарка "Преображенка", куда уже готов заходить бизнес со своими проектами. В этом году вместе с инвесторами мы запустим самый большой в России завод по производству металлических дверей "Феррони-Тольятти" и крупный логистический центр "Почты России". Мы намерены и дальше поддерживать высокий интерес к нашему региону. Уверен, что в ближайшее время в Самарскую область придут новые российские и зарубежные компании, готовые инвестировать, строить свои производства, работать и создавать рабочие места.