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04.06.2021 14:55
Рубрика: Общество

Умер первый президент "АвтоВАЗа" Владимир Каданников

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Фото: Александр Макаров/РИА Новости Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Фото: Александр Макаров/РИА Новости

3 июня на 80-м году жизни скончался Владимир Васильевич Каданников, сообщила мэрия Тольятти.

Работать на Волжском автозаводе Владимир Васильевич начал в 1967 году в должности заместителя начальника цеха крупной штамповки Прессового производства. Затем он занимал должность директора прессового производства, директора научно-технического центра ВАЗа, в 1988 году Каданникова избрали генеральным директором Волжского объединения по производству легковых автомобилей. В 1994 году его избрали первым президентом "АвтоВАЗа", а позднее он возглавил совет директоров предприятия.

"Владимир Васильевич прошёл все ступени трудовой карьеры от слесаря до генерального директора одного из крупнейших акционерных обществ страны, - говорится в сообщении мэрии Тольятти. - В период его руководства в сложных экономических условиях коллектив "АвтоВАЗа" всегда продолжал работать стабильно, все результаты достигались без численных сокращений рабочих мест и сохранялись социальные гарантии для работников завода. Талантливый инженер, новатор, смелый, объективный в решениях, человек с уникальным творческим мышлением, автор ряда научных работ, Владимир Васильевич много сделал для того, чтобы Тольятти был не просто маленькой точкой на карте, а приобрёл статус автомобильной столицы России.

Владимир Каданников был удостоен званий Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов, ордена "Знак Почета", ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, ордена князя Ярослава Мудрого. В 2013 году ему присвоили звание Почетного гражданина города Тольятти.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования близким Каданникова, отметив, что Владимир Васильевич многое сделал для развития науки, укрепления дружбы и сотрудничества между народами.

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