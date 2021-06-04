В Чувашии могут открыть производство биоразлагаемых пластиков

Первое в России производство биоосновных и биоразлагаемых пластиков и волокон на основе полилактида (PLA) может быть создано на территории Чувашии. Перспективы сотрудничества в этой области глава республики Олег Николаев обсудил с генеральным директором компании, готовой реализовать инвестиционный проект, на полях Петербургского международного экономического форума XXIV.

Предприятие может разместиться в Новочебоксарске, где уже имеется развитый химический кластер. У инвестора есть возможность стать якорным резидентом создаваемой в этом городе особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа.

По словам Николаева, для ОЭЗ подбираются в том числе и резиденты, которые ведут деятельность в перспективных направлениях, будут в своем роде уникальными.

- Сегодняшнее соглашение как раз решает все эти задачи. Мы начинаем работу по производству биоразлагаемого и биоосновного пластика, и это станет основой для того, чтобы запустить процесс замены продукции из полиэтилена и традиционного пластика на экологически безопасную альтернативу. Таким образом, а я уверен, что успех будет, если мы будем совместно работать, это даст великолепные возможности для развития многих новых направлений и целых отраслей, в том числе для реализации идей на территории Чувашской Республики", - сказал глава региона.

Мощность будущего производства оценивается в 10 тысяч тонн в год. Глава Чувашии выразил уверенность, что предприятие сможет обеспечить потребность российского рынка упаковки, заменив продукты разового использования. Тем самым проект может стать ключевым звеном в решении экологических проблем, связанных с оборотом пластика.

Как заявил гендиректор компании-инвестора Ярослав Кузнецов, ежегодно в России образуется от шести до восьми миллионов тонн пластиковых отходов, примерно половину которых составляют обыкновенные пакеты и упаковка. Вопрос необходимости ускорить решение пластиковой проблемы, по его словам, становится все более актуальным. Лишним доказательством тому служит обсуждение запрета на использование отдельных видов пластика, например, пластиковых трубочек, ватных палочек, одноразовой посуды на пленарном заседании IX Невского международного экологического конгресса.