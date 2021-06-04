В Ижевске задержали серийного похитителя плюшевых медведей. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Игрушки из магазина у одного из торговых центров украли дважды, с разницей в четыре дня. Оба раза предприниматель обращался в дежурную часть отдела полиции № 4 по Устиновскому району.

Проверка показала, что кражи происходили ночью - неизвестный разбивал стекло витрины с плюшевыми медведями. В первый раз он украл медведя стоимость 3 000 рублей, во второй - более 4 800 рублей.

В совершении преступления заподозрили 17-летнего студента техникума. Молодого человека задержали. Он рассказал, что украденных медведей подарил знакомым девушкам. Игрушки нашли и вернули владельцу магазина. Сейчас студент находится под подпиской о невыезде.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК России "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".