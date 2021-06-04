В России появится первая электротехническая лаборатория под стандарты МЭК

В Самарской области будет создана лаборатория для испытаний и сертификации электротехнической продукции по стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК). Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ.

Создание лаборатории станет пилотным проектом в России в сфере сертификации электротехнической продукции по стандартам МЭК. Такая система сертификации принята в большинстве зарубежных стран. В настоящее время государства, закупающие оборудование российского производства, изготовленное по нормативам межгосударственного стандарта, переходят к стандартам МЭК.

"Соглашение о создании лаборатории для испытаний и сертификации электротехнической продукции - важный шаг для наращивания экспорта российского оборудования, который будет благоприятствовать устойчивой работе российских компаний, занятых в этой сфере, а также обеспечению стабильного и эффективного развития индустрии", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.