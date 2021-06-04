В России появится первый проект "зеленой металлургии"

Минпромторг, правительство Нижегородской области и компания "Эколант" заключили СПИК на инвестпроект по созданию электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры в городе Выкса (Нижегородская область).

Проект направлен на создание серийного производства стальных заготовок из горячевосстановленного железа, которые будут использоваться для производства широкого спектра стальной продукции: труб большого диаметра для магистральных трубопроводов, бесшовных труб для добычи нефти и газа, железнодорожных колес, толстолистового проката для судостроения.

"В проекте предусмотрены решения, направленные на значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду. Это первый проект так называемой "зеленой металлургии" в России. Технология позволяет втрое снизить выбросы углекислого газа, а также оксида серы в атмосферу в сравнении с традиционной конвертерной технологией производства. Запуск производства запланирован на 2026 год, объем инвестиций в проект составляет 101 млрд рублей без НДС", - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В рамках СПИК проект ООО "Эколант" претендует на государственную поддержку в виде налоговых льгот (льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, по арендной плате за земельные участки) и гарантий стабильности условий в течение 20 лет.