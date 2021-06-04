Пять лет назад Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) получил статус опорного вуза России. Это означало не просто смену вывески, а выбор стратегически важных точек роста для развития региона и страны.

За это время УГНТУ стал по-настоящему инновационным, научно-исследовательским и культурным центром Республики Башкортостан, где упор делается не только на отраслевые направления, но и на цифровые технологии, экосистему бизнеса, креативные индустрии, международные отношения.

Уфимский нефтяной вовлечен в важнейшие процессы жизни Башкортостана, происходящие во всех сферах, от промышленности до социальной политики. На базе университета проходят форсайт-сессии и интеллектуальные интеграции региональных и федеральных сообществ, таких как Сколково, Иннополис.

Институт экосистем бизнеса и креативных индустрий (ИЭС) в составе опорного вуза УГНТУ стал более привлекательным для абитуриентов, так как слияние двух вузов позволило увеличить количество востребованных специальностей. Среди студентов стало больше призеров олимпиад и обладателей высокого балла ЕГЭ. Улучшилась материально-техническая база, повысили квалификацию преподаватели.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

Статус опорного вуза России позволил сократить отток абитуриентов в другие города и развить крупные высокотехнологичные кластеры.

Один из примеров успешной кластеризации - открытие Школы востоковедения УГНТУ на базе кафедры "Международные отношения, история и востоковедение" (МОИВ). В приоритете - создание полилингвальной образовательной среды с изучением китайского, японского и арабского языков, привлечение зарубежных инвестиций, подготовка квалифицированных нефтегазовых кадров, а также выстраивание связей с государствами-партнерами. Школа востоковедения нефтяного университета тесно сотрудничает с Государственным комитетом РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности, представителями бизнеса и региональной властью.

Сотрудники школы востоковедения ведут переговоры с иностранными бизнес-партнерами, входят в экспертные группы и общественные советы при органах власти, помогают привлекать инвестиции из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

В 2021 году кафедра "Международные отношения, история и востоковедение" открывает уникальную программу подготовки кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса, соответствующую трендам международной энергетики, - "Востоковедение. Цифровая политика и коммуникации с общественностью в ТЭК". В программу входит обучение цифровым технологиям, включая искусственный интеллект и Data Science, а также углубленное изучение иностранных языков.

Специалисты, прошедшие такое обучение, незаменимы в области аналитики деловой разведки, информационной политики и безопасности, они становятся корпоративными медиаторами, переводчиками, администраторами PR-структур, торгово-промышленными аналитиками и экспертами, то есть элитой российской промышленности, экономики и политики.

Запустить такую эффективную программу без взаимодействия между институтами (факультетами) УГНТУ, привлечения к совместной работе представителей IT-индустрий (Иннополиса) и нефтегазовой отрасли, было бы невозможно.

Мнение

Фото: Пресс-служба УГНТУ

Светлана Галиуллина, заведующая кафедрой МОИВ, профессор:

- Пять лет назад мы столкнулись с новой реальностью и возросшими требованиями к университетам со статусом опорного вуза России. Во-первых, мы сразу заметили, что работы у всех стало больше - и у преподавателей, и у административно-управленческого персонала. Во-вторых, нам всем пришлось пересмотреть подходы к образованию и к научной деятельности. В-третьих, повысилась ответственность и мобильность всех сотрудников университета. Теперь у нашего коллектива много интересных задач, которые требуют активности от всех сотрудников.

Артур Сулейманов, заместитель заведующего кафедрой МОИВ, доцент:

Пресс-служба УГНТУ

- Статус опорного университета помог переосмыслить роль и функции современных преподавателей. В новой модели управления вуза-флагмана им переданы значительные полномочия в управлении учебно-образовательной и научной деятельностью. Теперь мы понимаем, что только такая модель может быть успешной в эпоху цифровых технологий. Преподаватели занимаются не только обучением студентов и наукой, но и способны выступать цифровыми кураторами, проектными менеджерами, форсайт-тренерами и включаться в любой цикл развития большого вуза.