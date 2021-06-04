В Ульяновске дерево упало на 11-летнюю девочку

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку в связи с госпитализацией девочки, на которую упало дерево. Об этом сообщает сайт ведомства.

"Вечером на территории многоквартирного дома произошел несчастный случай: из-за сильного ветра на 11-летнюю девочку упало дерево. Ее госпитализировали в детскую областную больницу", - пишет на своей странице "ВКонтакте" депутат ульяновской гордумы Сергей Моргачев.

Между тем на сайте администрации города сообщается о дальнейшем усилении северо-восточного ветра отдельными порывами 17 - 22 м/с, в связи с чем объявлен "желтый" уровень опасности. Жителей просят держаться вдали от зданий и строений, слабоукрепленных конструкций, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов.